Aracely Arámbula revela que por poco le robaba el protagónico de 'Teresa' a Angelique Boyer

View this post on Instagram

#Repost @power_arambula with @get_repost u30fbu30fbu30fb u00a1FELIZ SEMANA! #miarafamiliabella .. Memorias de nuestra reina ud83dude0du26a1 las mejores vibras para todosu2728ud83cudfa4 @aracelyarambula #aracelyaru00e1mbula #actriz #modelo #cantante #goodvibes #lunes #musica #happy #happyweek #smile #memories #f4f #followme #malasnoticias #mexico