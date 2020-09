Chiquis Rivera arroja fuertes indirectas a Lorenzo Méndez por ¿infidelidad?

Los Ángeles, EU.- Gran revuelo causó Chiquis Rivera este 17 de septiembre al anunciar en redes sociales su separación de Lorenzo Méndez, con quien se casó en junio de 2019.

Desde entonces, la hija de Jenni Rivera había guardado silencio en sus redes sociales, incluso borró todas sus fotos de Instagram.

Pero este día publicó varios mensajes en Twitter e Instagram que muchos tomaron como supuestas indirectas para Lorenzo.

Sí, yo soy lo que tú digas, soy lo que tú digas al mundo... o quieras pretender. Pero en realidad solo Dios, tú y yo sabemos la verdad. Yo me callo porque me da más pena hablar la verdad. ‘Yo no soy víctima, yo soy SOBREVIENTE’ -Jenni Rivera.”