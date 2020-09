Desmienten a 'El Costeño' y exhiben imágenes de la golpiza que recibió de Julio Alegría

Ciudad de México.- Hace algunos días trascendió que los comediantes, Julio Alegría y Javier Carranza, 'El Costeño', habían tenido una fuerte discusión, misma que llegó hasta los golpes y de la cual se han exhibido algunas imágenes desmintiendo a ambos en sus declaraciones.

Una fuente del medio contó a TV Notas como habían sucedido las cosas, asegurando que sí fue por una mujer, llamada Dayi, por la que pelearon y que 'El Costeño' si recibió una paliza a la que no pudo ni meter las manos, pese a que ambos negaron tales situaciones.

Mira, desde que él vio a Dayi, quedó prendado de su belleza, cuerpazo y todo, por lo que empezó a viborear en contra de Julio, con ella. Que cómo una mujer tan bella podía andar con un tipo que no tenía pudor alguno, que era un alcohólico, un drogadicto, y que aparte le era infiel; ‘El Costeño’ le inventó muchas cosas y al final Dayi y Julio terminaron", contó la fuente.

Supuestamente este pleito no sucedió en ese momento pues Julio nunca se imaginó que Javier hubiera tenido algo que ver, hasta que dos años después cuando ella quiso regresar con él se enteró de todo lo sucedido y aseguró que la próxima vez que lo viera lo golpearía, lo que sucedió hace unos días.

Lamentablemente para ‘El Costeño’, Dayi siempre estuvo enamorada de Julio, nunca pudo superar su relación, por lo que intentó buscarlo de nuevo. Pues sí platicaron, pero él le dijo que ya había pasado el tiempo y que él no iba a regresar con ella, pese a que la relación que tuvieron fue maravillosa; ella se molestó y le dijo: ‘Pues yo no me la pasé tan bien, ¡fuiste un mentiroso!", relató.