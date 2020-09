¡Devastador! Poncho de Nigris detalla cómo se enteró de la muerte de su hermano

Monterrey, Nuevo León.- En una interesante plática con Yordi Rosado, Poncho de Nigris destapó algunas anécdotas de su vida y no tuvo reparo para ahondar en ellas, incluso sobre la muerte de su hermano.

El regiomontano recordó aquel fatídico día de 2009, cuando le llamaron para darle la noticia del fallecimiento de su hermano menor, el exfutbolista Toño de Nigris, quien tendría 42 años.

Me llama un cuñado de mi esposa, es oncólogo, ya sabes que esos doctores te dan las noticias muy secas. Yo estaba en mi casa un domingo como a las 3:00, 4:00 de la tarde y me dice: 'Se murió tu hermano' .”

Lee también: TV Azteca humilla a Ingrid Coronado: Novia de Fer del Solar llega a 'VLA' y da fuerte mensaje

Me acuerdo de esos momentos y fue algo como... grité, le pegué a una puerta, no lo podía creer y le dije 'Ahorita te marco' y le marqué y le dije: '¿Qué me dijiste, Güey? ¿Se murió? ¿Están seguros?', me lo confirmó y me dijo que le avisara a mi familia."