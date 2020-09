¿En depresión? Danna Paola habría revelado su actual estado anímico y preocupa a fans

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Danna Paola, compartió una nueva fotografía en su Instagram, con el filtro de blanco y negro, además de una descripción un poco triste y sentimental por lo que sus fans se preocuparon por el estado anímico de su celebridad favorita, así que le dejaron hermosos mensajes de motivación.

La postal causó tanta conmoción en sus fieles seguidores que varios le dejaron ver lo increíble que la chica es; sin embargo, dos de ellas expusieron su corazón en su publicación y le dejaron hermosos comentarios que podrían hacer llorar a Danna.

Eres una persona maravillosa con un corazón inmenso, tienes muchísimo talento y me haces bien al corazón cada vez que te escucho cantar, tu música me hace bien, aprendí muchísimas cosas gracias a ti. Eres una mujer fuerte y valiente y te admiro mucho, eres un ejemplo para mi, nunca voy a dejar de agradecerte por todo el bien que me has hecho. Ojalá abrazarte algún día..es mi sueño", confesó @ccristjna