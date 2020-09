Famosa primera actriz se muestra feliz de volver a Televisa tras casi quedar en el olvido

Ciudad de México.- Luego de casi quedar en el olvido del público, la primera actriz, Raquel Pankowski, se mostró muy emocionada, luego de ser vista de nueva cuenta en las instalaciones de Televisa.

La artista contó, que acudió a grabar una serie de capsulas para redes sociales, donde hablaría sobre la comedia y compartiría algunas experiencias.

En su entrevista con el periodista, Edén Dorantes, Raquel comentó, que por ahora no tiene más proyectos en puerta, sin embargo, señaló estar muy alegre por habar vuelto una vez más a los foros de San Ángel.

Entre otras cosas, la también comediante recordó su papel de 'Martita', un personaje del programa, El Privilegio de Mandar, donde parodiaba a la exprimera dama, Marta Sahagún, esposa del expresidente, Vicente Fox Quesada.

Este personaje me dio fama, la oportunidad de decir lo que me dio la gana, sentir al público, nombre me dio todo… siempre hay un personaje que hace que uno sea conocido a mi me tocó con el de 'Martita'", contó Raquel.