Fernanda Castillo alarma a sus seguidores al aparecer con herida en el rostro

Ese no era nuestro final, pero bueno... A veces asiu0301 terminan las historias . Gracias Roxana Rodiles por los retos a los que me enfrentaste ,lo que aprendiu0301, lo que creciu0301 y lo que disfrute como actriz y como ser humano en estas dos temporadas! Gracias por forzarme a creer en miu0301 y por confirmarme que no hay otra manera de trabajar que haciendo equipo y valorando el trabajo de todos! Por darme la oportunidad de ser capitau0301n de barco al lado de mi hermano @raulmijomendez y aprender que es mi responsabilidad alentar, impulsar y cuidar a mis companu0303eros, a mi gente! Gracias por esas mujeres y hombres , companu0303eros llenos de talento, profesionalismo y generosidad que me ensenu0303aron tanto en este proceso . Gracias Enemigo Intimo , a todos los que pasaron y construyeron este proyecto y le pusieron el alma todos los diu0301as. Gracias al puu0301blico por darme la oportunidad de hacer lo que mas amo para y por ustedes! #enemigointimo #roxanarodiles #elprofesor #laperfumada