¡La espera terminó! (G)I-DLE estrena un nuevo video de Yuqi por su cumpleaños

View this post on Instagram

[ud83cudf89] (uc5ecuc790)uc544uc774ub4e4 uc6b0uae30uc758 uc0dduc77cuc744 ucd95ud558ud569ub2c8ub2e4! HAPPY BIRTHDAY YUQI-! #uc5ecuc790uc544uc774ub4e4 #GIDLE #uc6b0uae30 #YUQI