María León impacta al presentar por primera vez y en público al 'hombre de su vida': "Te amo"

View this post on Instagram

Hoy en la manu0303ana estaba viendo unos videos de como nos reiu0301amos cuando queriu0301an retirarte el plato de caldito, que aunque ya no quedaba mau0301s que una cucharada, no los dejabas porque deciu0301as que no habiu0301as terminado, u263aufe0f y me reiu0301 mucho y recordeu0301 como siempre quieres sacarle todo el jugo a la vida y aprovechar hasta el uu0301ltimo segundito para disfrutarla, para viajar, para estar contentos, para comer rico, para apapacharnos, para estar juntos... Muy muy Feliz cumpleanu0303os papi, que te sigas llenando de felicidades, de bendiciones...pronto, cuando nos veamos, te vamos a llenar de besos, apapachos y entre nosotros nos armamos ese fiestou0301n loco que queriu0301as para este anu0303o!ud83cudf8aud83cudf89ud83cudf82u2764ufe0fud83cudfb6 u00a1Te amo! @josemanuelleonc u2764ufe0f