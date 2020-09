"Ni hago el amor, ni tomo alcohol": Talina Fernández cuenta por qué no ha dejado de fumar

Ciudad de México.- La famosa conductora de televisión, Talina Fernández, se presentó como la invitada especial en el programa de Unicable, Montse & Joe, donde contó algunas cosas sobre su vida.

Dentro de todo lo que compartió Talina, destacó el tema del tabaco, pues hoy en día, a sus casi 80 años de edad sigue manteniendo su adicción por fumar cigarrillos y en el show al que fue invitada, la cuestionaron al respecto.

A pesar de que las conductoras intentaron hacerle ver que estaba mal el consumo de nicotina, la famosa defendió su vicio y señaló por qué se permite consumirlo.

Fumo como si tuviera un hijo en la cárcel, pos mira, no hago el amor, no bebo, ni una gota desde hace 25 años, el alcohol me dejó a mí, me empezó a dar taquicardia, acabe mal, me tuvieron que operar del corazón, ya no tomo ni una gota".