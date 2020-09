"No soy exclusivo, puedo hacer lo que quiera": José Ron confirma no tener exclusividad en Televisa

Ciudad de México.- El actor, José Ron, mediante redes sociales, respondió las dudas de sus seguidores, el revelar cual es su estatus en Televisa, pues durante 15 años no había hablado al respecto.

Fue en sus historias de Instagram donde rompió el silencio, asegurando que ya no es exclusivo desde hace un año y por fin puede hacer lo que quiera.

No, por supuesto que no, no es ningún secreto, desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera y de hecho en 'Te doy la vida' no era exclusivo, hace un año que no soy exclusivo”, aseveró.