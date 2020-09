A pesar de su avanzada edad, exactriz de Televisa regresa a trabajar tras casi acabar con sus ahorros

Ciudad de México.- La actriz, Aida Pierce, sorprendió a sus seguidores, al anunciar su regreso a los foros, luego de haber estado en confinamiento, pues asegura que casi acaba con sus ahorros.

Y es que con el rodaje de la película, The juniors y la fórmula imperial, la también comediante ha tenido la oportunidad de mejorar sus finanzas, al volver a reactivar su economía.

yo le agradezco mucho a la producción porque ya había yo declinado la oferta, ya les había dicho que no porque no podía salir y yo quería esperar a que ya hubiera la vacuna, pero me volvieron a llamar y acepté", dijo.