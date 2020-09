"Quiere tapar el sol con un dedo": Gustavo Adolfo Infante insiste en que Yuri tiene Covid-19

Ciudad de México.- Anteriormente, en una de las emisiones del famoso programa de espectáculos, De Primera Mano, el periodista, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que los integrantes del show ¿Quién es la máscara? Son portadores del Covid-19.

Sin esperarlo, la cantante Yuri, quien forma parte del reality show de Televisa, decidió desmentir a Gustavo y grabó un clip donde presuntamente se mostraba bien y dijo:

Te podría interesar: Golpe a Televisa: TV Azteca despide a coach de 'La Voz' y lo reemplaza con exacadémico

No obstante, durante la reciente transmisión del programa de Imagen TV, el periodista se defendió y señaló que Yuri si se encontraba en efecto enferma e incluso señaló, que la empresa de San Ángel busca "tapar el sol con un dedo".

Te podría interesar: Golpe a Zudikey Rodríguez: TV Azteca trae refuerzo a 'Exatlón' y hace temblar a los rojos

Lo que pasa es que, en esa empresa de televisión quieren tapar el solecito así, con un dedo, no, mucha gente, desafortunadamente tiene coronavirus, es una pena, también actores de otros programas me lo han confesado, 'Si tengo coronavirus, pero la empresa no quiere que lo diga' entonces no lo vamos a decir", respondió Infante.