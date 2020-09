¿Romance en TV Azteca? Serrath de 'Enamorándonos' confiesa que hombre se "enamoró" de ella en 'Survivor'

View this post on Instagram

Mateo pidiou0301 de cumpleanu0303os un pou0301ster miu0301o y su familia se lo concediou0301; escucharlo en audio diciendo el porque me admira me ha movido el corazou0301n. Lo menos que puedo hacer es prometer ir a conocerlo un diu0301a hasta Mazatlau0301n Sinaloa y poder abrazarlo personalmente. u00a1Me hizo mi semana! ud83eudd70u2665ufe0f