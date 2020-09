Salma Hayek deleita a fan al aparece de esta maravillosa forma: "Mujerón"

View this post on Instagram

Iu2019m not celebrating my sweet 16, Iu2019m celebrating my sweet 16 followers!!! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u00a1No estoy celebrando mis 16 dulces au00f1os, estoy celebrando mis 16 dulces seguidores! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #sweet16 #grateful