Se burlan de Carolina Sandoval al entrevistar a famoso cantante y no dejar de comer

Un gran artista alejado de las controversias y siempre cercano con su pu00fablico. Hoy en du00eda no ve mucho la hora, tiene 3 nietos y aunque se ha tardado 7 au00f1os en terminar un disco se disfruta hasta una taza de cafu00e9. En pandemia se convirtiu00f3 en un chef a su estilo y hoy en du00eda piensa que los au00f1os te dan la madurez para analizar mejor las cosas. Disfruta a sus seres queridos por la tecnologu00eda en estos tiempos difu00edciles y le aconseja a los ju00f3venes de la mu00fasica alejarse de los vicios y a expresar sin poses su afecto a su pu00fablico. Y por cierto a diferencia de otros famosos mantiene actualizado todo lo que a testamento se refiere y aunque sueu00f1a con celebrar sus sesenta au00f1os sabe que no es un tema que se debe olvidar... y como le dice un amigo mientras mu00e1s se hable de esos temas mu00e1s se aleja ud83dude09. Y con es Respecto a sus u201cColegasu201d siempre cool y con buena onda !! . ... .... #elalmuerzoconcaro #gilbertosantarosa #Orgullolatino #salsa #Musica #Mamaslatinas #Latinx #lareinadelafaja #CarolinaSandoval #mukbang #foodie #Cantantes #fyp #famosos #salsa #puertorico