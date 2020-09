¡Sorpresa en Televisa! Consuelo Duval declara su amor a Roxana Castellanos: "Nos vamos a casar"

Ciudad de México.- A horas de confirmar que sí estaba contagiada de coronavirus, la conductora Consuelo Duval se vuelve a apoderar de la atención en redes sociales debido a que confesó todo el amor que siente por Roxana Castellanos.

A través de sus historias de Instagram, la inspectora del reality ¿Quién es la máscara? presumió el increíble detalle que le hizo su colega ahora que está en cuarentena por esta enfermedad.

Consuelo mostró que Roxana ha estado al pide del cañón con ella y que le preparó la comida que necesitará durante toda la semana para que ella no haga esfuerzos, además de mantenerse al tanto de su salud.

Mi amora preciosa que me preparó comida para toda la semana y me escribe diario y me ama y yo a ella", escribió la integrante de La familia P.Luche.