Tiembla Iván Sánchez: Así fue la infidelidad de Valentino Lanús a Jacky Bracamontes ¡con Camila Sodi!

Ciudad de México.- Camila Sodi se ha convertido en el centro del ojo público al revelar su romance con el guapo actor, Iván Sánchez, por lo que se recordó a varias exparejas de ellas y entre estas salió a relucir que Valentino Lanús le fue infiel a la modelo y conductora, Jacky Bracamontes, con Sodi hace varios años.

En el año 2017 la guapa actriz publicó su libro, La Pasarela de mi Vida, en el que exhibió las infidelidades de Valentino durante su tiempo juntos, entre estas sobresaliendo el nombre de Camila, la joven sobrina de Thalía que ha conquistado con su talento en diversas novelas como Rubí.

Te podría interesar: Golpe a Zudikey Rodríguez: TV Azteca trae refuerzo a 'Exatlón' y hace temblar a los rojos

Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos instinto, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos", decía el fragmento de Bracamontes en el que Lanús le confiesa todo.