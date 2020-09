Tina Galindo se ausenta a rueda de prensa tras sufrir aparatoso accidente

Ciudad de México.- La productora, Tina Galindo, ayer se vio ausente en la rueda de prensa de la obra El Marido perfecto, la cual está protagonizada por Jesús Ochoa, Lisa Owen y Cecilia Galliano, sin embargo minutos más tarde se informó que sufrió un accidente automovilístico.

Por su parte, Tina después comentó como se dieron las cosas al informar que los daños fueron leves, sin embargo ya se está recuperando.

El choque en sí fue que me subí a la banqueta, la cuál era muy alta, de esas que hay en las Lomas (colonia Lomas de Chapultepec de la CDMX) y a la hora que me subo, explotaron las bolsas del volante, de atrás, de todos lados, y parecía que me estaban balaceando", dijo.