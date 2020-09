Tras despotricar contra Ninel Conde, Paty Muñoz critica a Sergio Goyri

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Paty Muñoz, recordó el episodio que enfrentó con Sergio Goyri, a quien acusó por un supuesto acoso sexual y agresiones que vivió cuando coincidió con él en un proyecto.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, la intérprete de Televisa mencionó si es que Goyri le reclamó por estas declaraciones, además, señaló que no tenía necesidad de mentir al respecto.

No tenía nada que reclamar, fue una denuncia con causa por violencia contra la mujer. Yo ni del señor me acordaba, pero en ese me preguntaron al respecto".