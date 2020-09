Tras pedir limosna en la calle, primer actor de Televisa reaparece y deja en shock al hacer esto

Ciudad de México.- El actor de Televisa Jesús Ochoa se reencontró con los reporteros durante la conferencia de prensa de la obra de teatro El marido perfecto, sin embargo, no ocultó su molestia ante algunos cuestionamientos de los medios de comunicación.

Al recordarle su labor pidiendo dinero en las calles de la CDMX y limpiando vidrios de automóviles para apoyar a algunos de sus colegas que la han pasado mal durante la pandemia, el histrión destacó:

Para mí no es ningún ejemplo ni motivación para nadie, no, no, no, hay que levantarse y hacer... no busques dar ejemplo, yo no convoqué cámaras, yo no convoqué nada para hacer eso; no me hago tanto, sabía que iban a subir a redes".