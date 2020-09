¿Y la panza? Joanna Vega-Biestro luce de lo más sensacional en 'Sale el Sol'

View this post on Instagram

En la vida como en la fotografiu0301a ud83cudf9eud83cudf9e hay que pasar los negativos a positivos ud83eudd29 Excepto con el fucking covid ud83eudda0ud83eudda0 ese que se quede negativo . u23e9 dale a la izquierda y dime cuau0301l te gusta mau0301s? . ud83dudc56 @mum.mx . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #positivevibes #attitude #magic #day #ootd #streetstyle #color #instapic #lookoftheday #style #instafashion #mood #smile #happy #me