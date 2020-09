Adiós Televisa: Tras 22 años en 'Hoy' y despido de Magda, querida conductora quedaría en la calle

Ciudad de México.- El polémico actor y conductor Alfredo Adame estalló una vez más frente a la prensa y arremetió contra Andrea Legarreta, además de dejar muy claras sus intenciones por producir el programa Hoy tras la posible salida de Magda Rodríguez en unos meses.

En entrevista con medios de comunicación, el exconductor del matutino de Televisa primero estalló contra la televisión actual, algunos conductores y hasta contra Pati Chapoy, jefa de espectáculos en TV Azteca.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy revela al aire que tiene nueva empresa

Tras insultar de nueva cuenta a Carlos Trejo y exigirle a reporteros que dejen de darle importancia en sus reportajes, habló de una reportera de Telemundo llamada Karina Monroy.

A Karina Monroy les dije chin... su ma... y 'Suelta la sopa'. Bola de estúpidos, no son periodistas, no son absolutamente nada. Son una sarta de estúpidos que no sé qué hacen ahí. ¿En qué momento la televisión se fue a la mier...? Bueno sí lo sé, cuando Pati Chapoy empezó con su programita ese de 'En medio del Espectáculo'".

Posteriormente, el reportero de espectáculos Edén Dorantes le preguntó a Adame sobre los cambios que vienen en Hoy, pues además de la salida de Magda, se dice que podrían despedir a más conductores principales y hasta cambiar el nombre.

Podría interesarte: Golpe a 'Héroes': TV Azteca confirma dos 'nuevos' 'Titanes' en 'Exatlón' y hacen temblar a los azules

"Ya ve que cada productor tiene su periodo en Hoy y pueden cambiar ¿No se ha propuesto para producir?", le pregunta Dorantes, a lo que Adame responde contundente.

Cuando me dijeron te lo damos y qué cambios harías, lo primero que dije fue: "Correr a Andrea Legarreta" y me costó que no me lo dieran", dijo, revelando que Televisa presuntamente habría estado en pláticas con él.

Además de declarar que quisiera sacar a Andrea tras 22 años en el programa, comentó que si se llegara a concretar, él garantiza que subiría el rating y que solo se quedaría con Galilea Montijo y 'El Negro' Araiza.

Si se van y me lo dan claro que le entro y se los pongo como antes, en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias. Época navideña 26 menciones, sonando la caja registradora a todo. Si Televisa me da el programa 'Hoy' para producirlo y conducirlo se los aumento un mil por ciento, en ventas, en rating, en lo que sea. Solo me quedo con Galilea Montijo y 'El Negro' Araiza".

Además, el polémico conductor aseguró que el 5 de noviembre arranco un proyecto que incluirá también contenido de espectáculos llamado El diario del vengador primero por YouTube y luego espera pase a la televisión.

Serán cosas bonitas, no babosad... El protagonista será la historia, personajes diarios, no los conductores de un programa ni periodistas de espectáculos. Seguramente tendré a una compañera. Tengo ahorita tres propuestas y eso andamos viendo ahorita".

Paola Sasso, Fernanda Tapia y Pamela Cerdeira serían las tres candidatas que podrían estar con Adame en el programa.

Fuente: Canal de YouTube de Edén Dorantes