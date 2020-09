Alan Tacher desmiente rumores sobre el romance entre su hermano, Mark y Cecilia Galliano

Ciudad de México.- Luego de darse a conocer que Mark Tacher y Cecilia Galliano estarían dándose una segunda oportunidad en el amor, es el hermano del actor, Alan Tacher, quien ha desmentido esta información.

El conductor del programa Despierta América aseguró que los rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre su hermano y la actriz argentina son falsos, y explicó la razón por la que ambos fueron captados en un restaurante de la Ciudad de México.

Lo platiqué con Mark, que tiene un programa todos los jueves a nivel virtual… Cecilia Galliano también tiene un programa virtual el cual Mark le ayudó. Cecilia Galliano le pidió ayuda a Mark para que le produjera parte de este programa, la cuestión técnica, entonces tuvieron que verse y platicar de este tema", detalló.

Posteriormente, el titular del matutino de Univision subrayó: "No están saliendo, oficialmente les puedo yo decir que Mark Tacher y Cecilia Galliano no están saliendo… Se llevan muy bien… pero oficialmente como pareja, no están saliendo".

Finalmente, al ser cuestionado sobre si le gustaría volver a ver a su hermano junto a Galliano, Alan confesó: "A mí me gustaría que estuviera feliz, Mark necesita una mujer que lo quiera, que lo apapache, que consienta… Si es con Cecilia adelante, si es con otra mujer pues también".

Con información de: Agencia México