¿Arrugada? A sus 42 años, Vanessa Guzmán se luce sin nada de maquillaje en Instagram

View this post on Instagram

ud83dudcf8 Imu00e1genes de la rutina de mantenimiento que les subu00ed en @bffvanessaguzman, recuerden seguirme, sorpresas pru00f3ximamente ud83dudc9a... ud83dudcaaud83cudffbud83dudd25 @bodyfitnessupplements cu00f3digo BFFBYVG20 para un 20% OFF. #vanessaguzman #bffbyvg #vanefitness #bffvanessaguzman #fitnessmotivation #siquierespuedes #gymgirl #shoulderworkout #solteroconhijas #sch #workout