¿Chef Benito en TV Azteca? Filtran inesperada noticia de 'MasterChef' y 'hunden' a Televisa

La Ganadora absoluta @carmenmirandamx ud83eudd18ud83cudffdud83cudf4f Para Manzanilla es un honor que pasaru00e1s por nuestra cocina . Ejemplo de dedicaciu00f3n sin nunca ver atru00e1s. Caminante no hay camino ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25se hace camino al andar !!! @masterchefmx @hernanemilioalbarenquebernard @joseracastillo @bettyvazquezchef Saludos ud83dudc9a