'Chica del Clima' alegra corazones desde 'Cada Mañana' con fascinante atuendo

View this post on Instagram

22. Septiembre Ella, que cuando la besu00e9 se volviu00f3 llama, que tuvo un impulso en vez de razu00f3n, que se trasformu00f3 en u00e1ngel en mi cama, que con sus caricias me convirtiu00f3 en Dios. Ella, que cuando la versu00e9 se hizo poesu00eda, que cuando la miru00e9 conquistu00e9 Paru00eds, ella, hecha fuego en nuestra utopu00eda, me estallu00f3 en arte y se volviu00f3 a morir. Ella, tenu00eda un oasis entre sus piernas, veinte terremotos en el corazu00f3n, unas gigantes galaxias internas y en solu00f3 un lunar, una constelaciu00f3n. Ella, logru00f3 que la viera au00fan estando ciego, logru00f3 en una noche hacerse inmortal. Yo, tan demonio, descubru00ed mi cielo, y ella, comenta, encontru00f3 su gravedad. ud83dudcdd @jftorres20 ud83dudc5a @amboutiqe ud83dudc60 @impulsventaporcatalogo