De TV Azteca a Televisa: Exintegrante de 'Enamorándonos' llega a 'Hoy' y 'hunde' a 'VLA'

Gracias @enamorandonostv por todo el crecimiento,mental,espiritual,me llevo los mejores,momentos,conociendo grandes personas,me encariu00f1e con muchos amorosos que llevaru00e9 en mi corazu00f3n,y mi alma. Vi muchos amores, traiciones,celos, pero sobretodo amor. Cierro mi ciclo, con amor agradecida,bendecida, por estar en el programa nu00famero 1 del mundo mundial. Recuerden u00e9l amor siempre sera u00e9l Alfa y Omega de la Vida!!! Gracias @carmenmoriginal por estos maravillosos au00f1os. Gracias #staff #produccion #productores #amorosos y a sobre todo a los millones de personas que cada tarde nos veu00edan, nos veremos en un #Enamorandonos en u00e9l futuro La #queen siempre sera @alexissoy Gracias @menchaca.oficial por tu lux energu00eda, buena vibra, #graciasportanto #enamorandonos #alfayomega