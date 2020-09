¿Dinastía Fernández crece? Alex Fernández anuncia la pronta llegada del primer nieto de 'El Potrillo'

Ciudad de México.- Tal parece que la dinastía Fernández muy pronto crecerá aún más, ya que el joven cantante, Alex Fernández, declaró al medio Hola que en cuanto se case con Alexia Hernández quiere convertirse en padre, haciendo por primera vez abuelo a su padre, 'El Potrillo'.

Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos", señaló Alex hace tiempo en el Gordo y la Flaca.