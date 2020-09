Eduardo Capetillo abre su corazón y revela ¿crisis matrimonial con Bibi Gaytán?: "No era feliz"

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante, Eduardo Capetillo, recientemente abrió su corazón al hablar para Despierta América, confesando que pese a tener un feliz matrimonio e hijos felices con Bibi Gaytán, él era infeliz y estaba atravesando por una fuerte crisis personal.

Capetillo durante su entrevista aseguró que la pandemia a él le ha servido mucho pues vio lo afortunado que era con su familia y todo lo demás que tenía, vio que había más gente a su alrededor sufriendo por cosas peores y aprendió a agradecer.

La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que no valorábamos, que ya dábamos por sentado, la pandemia me ha hecho ver el sufrimiento de muchas otras personas, que es mucho mayor al que yo podría tener", expresó Eduardo.

Ante esto confesó que hace algunos años entró en una fuerte crisis personal y nada lo hacía feliz, pese a que tenía todo lo que alguna vez había pedido, como una bella esposa, una buena familia, dinero y fama.

No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. Fíjate, qué contradictorio, o sea, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina y sin embargo yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho", reveló Capetillo.

Finalmente reconoció que el dejar de lado la actuación y enfocarse en ayudar a las personas le ayudo a él mismo a ser feliz nuevamente agradecer todo en su vida.

La verdad es que es ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical, ‘sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba’. No era feliz y entonces llegó un punto en el que dije: ‘A partir de hoy voy a dejar de sufrir’", concluyó.

Fuente: Hola