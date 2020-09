¿Enemistados? Famoso conductor se burla de coqueta foto de Chiquis Rivera

View this post on Instagram

Gemelos separados al Nacer #ud83cudf51 u00a1SIEMPRE TIENE QUE SALIR UN COPIOu0301N! Javier Ceriani copiando la Super pose de #ChiquisRivera #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #ElisaBeristain #ElLadoSimpau0301ticoDeLaVida @javierceriani #EduardoMytzu