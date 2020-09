Entre lágrimas, Curvy recuerda en 'VLA' que su mamá la echó a la calle: "No te quiero volver a ver"

Ciudad de México.- Zelma Cherem, quien es conocida como Curvy, sigue dando de qué hablar con las fuertes revelaciones que hizo durante la entrevista En sus batallas para el programa Venga la Alegría.

La exparticipante del reality Survivor México recordó la difícil situación que tuvo con su mamá, quien sufrió diversas adicciones.

Curvy reveló que tras un enojo de la señora, esta la corrió de su casa en su cumpleaños número 20 y además le dejó de hablar por más de un año.

Me dijo 'espero que sea la última vez que te vuelva a ver en mi vida, no te quiero volver a ver'... me dio solo bolsas de basura, no medio maletas, me dijo 'no te llevas nada mío'", recordó Zelma al borde del llanto y con la voz quebrada.