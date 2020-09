Ex de Christian Chávez procederá legalmente contra el actor y afirma tener fuertes testimonios

Ankara, Turquía.- Hace unos meses, salió a la luz que el actor, Christina Chávez y su pareja, el maquillista holandés, Maico Kemper, habían finalizado su relación, luego de que se revelaran agresiones por parte del artista.

En su reciente entrevista virtual con Ventaneado, Maico expuso su caso legal contra Chávez, el cual se encuentra en frenado debido a que él se encuentra en Turquía por cuestiones laborales.

No obstante, a pesar de que por el momento no todo está en pausa, el holandés afirmó que buscará llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que ha estado preparando lo necesario para enfrentarse a su ex ante el juez.

Mis abogados y los fiscales mexicanos han recolectado evidencia contra Christian, también hemos entregado evidencia psicológica, médica, testigos y por supuesto las fotos, que creo que ya todos vieron, las fotos de las heridas en mi cabeza", aseguró el ex de Christian Chávez.

Maico aseguró que no quiere llegar a ningún acuerdo con Chávez, ni con sus abogados, lo que él exige es que se haga justicia, por lo que ha buscado contactar a otras exparejas del famoso que también han sido sus víctimas.

