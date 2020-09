Famoso actor de cine prometería regresar a Televisa; afirma estar en pláticas con la televisora

Ciudad de México.- El reconocido actor de cine y televisión, Luis Felipe Tovar, fue visto por la prensa saliendo de los foros de Televisa y reveló que estaría en encantado de volver pronto a trabajar.

El artista señaló, primeramente, que estaría dispuesto a adentrarse con alguna telenovela, siempre y cuando tenga la oportunidad de aportar algo bueno, que la producción sea de calidad, entre otras cosas.

Después, Tovar mencionó que el siempre está dispuesto a cualquier proyecto, pues dijo tener un margen muy amplio, revelando que fue invitado para participar en un proyecto con Distrito Comedia, famoso canal perteneciente a la televisora de San Ángel.

Me da mucho gusto saber que me siento fuerte, joven, que mi familia está bien, que trabajo con mucho placer para ellos y que recibo invitaciones como en este caso, con la gente de Distrito Comedia de Televisa, con el que tenía mucho tiempo que no trabajaba", dijo el actor.