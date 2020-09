Gabriel Soto e Irina Baeva afectarían a Televisa tras aparecer en nuevo programa y redes los atacan

Ciudad de México.- Una de las parejas más controversiales de Televisa causaron sensación en redes sociales al ser invitados a uno de los programas que acaba de estrenar su nueva temporada.

Me caigo de risa está estrenando su sexta temporada y este miércoles han anunciado a través de su cuenta de Instagram que serán los actores invitados para hacer las divertidas dinámicas del show.

Se trata de Gabriel Soto e Irina Baeva estarán en la emisión de este día pero la noticia no fue tomada por todos de la mejor manera pues de inmediato los usuarios dejaron ver que no les agradó mucho el anuncio, pues muchos mencionaron que este día no verían el show porque no les agrada la controversial apreja.

Tan bien que iban".

El abandona familias y la roba maridos!! Este no lo veo".

Hagan un # para no ver me caigo de risa hoy con esos".

La pareja más odiada del momento".