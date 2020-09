Héctor Suárez Gomís habla de la ocasión en que casi llega a golpes con su padre

View this post on Instagram

Y sin saberlo, esta fue nuestra uu0301ltima foto juntos... Las tres generaciones reiu0301amos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, mau0301s que molestarlo eso era bullying. ud83dude02 -Ay si ay si ay si ay si, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autou0301grafos porque digo: u00a1Queremos Rock! u00a1Y su abuelo se reiu0301a! Los dos me fueron a visitar a Miami a finales de febrero y fue la uu0301ltima vez que las tres generaciones de cabrones (como mi papau0301 nos deciu0301a a Pablo y a miu0301) estuvimos juntos. Deciu0301a Carlos Fuentes: u201cQue cabrona es la muerte, que no mata a los que se lleva, sino a los que se quedanu201d. Y siu0301 ud83dude14