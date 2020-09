Joanna Vega-Biestro roba más de un suspiro desde 'Sale el Sol' con radiante vestido

View this post on Instagram

Mi cajita feliz siempre trae unos zapatos adentro ud83dude1c . u23e9 u00bfcuu00e1l les gusta mu00e1s? . ud83dudc57 @soho_mexico . ud83dudc60 @showroomcapotena . . #shoesaddict #loveshoes #ootd #instapic #style #fashion #momtobe #lookoftheday #mood #smile #happy #me