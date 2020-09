"No hay ni para comer": Tras 'traicionar' a TV Azteca, Chapoy explota al aire en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, explotó al aire este miércoles luego de que tuviera que aclarar un desagradable rumor que involucraba al programa.

La jefa de espectáculos de TV Azteca respondió al director argentino Carlos Marcovich, a quien la actriz Alejandra Haydeé denunció por acoso y agresiones en diversas entrevistas desde el mes de abril.

Luego de que este martes revelara que tiene un nuevo proyecto bajo la manga fuera de TV Azteca, Chapoy se tomó un momento para responderle a Marcovich al aire luego de que él declarara que la producción presuntamente pagaba 3 mil pesos por entrevista a la actriz.

Al retomar la declaración del director, Linet Puente dice: "y que aquí le pagamos", a lo que la periodista de espectáculos contestó muy molesta y alzando la voz:

¿De dónde? ¿De cuándo? Si no tenemos lana ni para comer", dijo.

A esto, se le sumó la declaración de Rosario Murrieta, quien coincidió:

Esta acusación vino después de que la actriz decidiera mostrar como evidencia los mensajes de WhatsApp en los que Marcovich la ha insultado y se ha burlado del hecho de que es madre soltera.

En los mensajes que le mandó en esta app, se lee: "¿Te pagaron 3 mil pesitos en Azteca por mentir? Muerta de hambre. Todo lo que dijiste es mentira, ¿sí sabías no? O pruébalo, dale", le escribió, a lo que Bisogno comentó: "Esta gente necesita meditar".

Que quede claro que nosotros no solo no le pagamos a esta niña ni un peso, sino a nadie. Quien viene a 'Ventaneando' y da una entrevista, es hasta ahí, nada más. ¿Cómo vas a estar pagando? No", dijo Chapoy de manera contundente.