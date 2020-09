Papá de Angelique Boyer debuta en la actuación al lado de su hija en 'Imperio de Mentiras'

Ciudad de México.- La actriz, Angelique Boyer, actualmente encuentra de lo mejor, pues ha tenido la oportunidad ser la protagonista de la nueva telenovela estelar de Televisa, Imperio de Mentiras, por lo cual le han apodado como 'La Reina de las Telenovelas' de la generación actual.

A pesar de que la vida de Angelique ahora se encuentra llena de logros y éxitos, ahora ha tenido la oportunidad de acompañar a su padre, el señor Patrick Boyer, en su debut como actor.

En su reciente entrevista para Despierta América, la artista reveló con mucho orgullo el nuevo logro de su padre, luego de que la productora del melodrama, Giselle González lo organizara todo.

Mi papá hizo un cameo, pero lo van a ver muchísimo más adelante. Me emocioné muchísimo", adelantó la actriz.

La joven detalló que ella no esperaba que su papá apareciera, por lo que resultó en una enorme sorpresa para ella, las escenas fueron grabadas en Querétaro, lugar donde él vive.

Fuimos a grabar a Querétaro, grabamos unas escenas en el aeropuerto y mi papá vive en Juriquilla, Querétaro. Me fue a ver grabar, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia y me regaló Imperio de mentiras ver a mi papá", narró la estrella.