¡Pelea en Televisa! Niurka arremete contra Montserrat Oliver: "Me subestimas, perr..."

Ciudad de México.- Hace unos días, Niurka Marcos estuvo como invitada en el programa Montse y Joe y tras una acalorada discusión con Montserrat Oliver abandonó el foro del show.

Aunque Yolanda Andrade aseguró días después que no hubo un verdadero pleito, Niurka publicó este miércoles un video en su cuenta de Instagram en el que arremete contra Oliver y da su versión de los hechos.

A ver Montserrat, vamos por partes, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido, tú dijiste ‘Niurka ya vete’ y me fui , me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi, pero te ignoré."

Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes, no es primera vez que me corren de algún lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto ¡Perr…!”