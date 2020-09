'Platanito' narra que él ya pensaba en la muerte luego de contagiarse de Covid-19

Ciudad de México.- El comediante, Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito', reveló que él ya esperaba la muerte, luego de dar positivo a Covid-19.

Cuatro días tuve principios de neumonía, me dolía todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del pie. No sentía fuerza, me cansaba horrible para caminar. Perdí el olfato y el gusto. Los dolores de cabeza eran insoportables, no me los podían quitar con nada, hasta que me mandaron unas inyecciones", informó.