Sherlyn cuenta la "terrorífica" experiencia que pasó al trabajar con Laura Zapata y Gaby Spanic

Ciudad de México.- Dentro del mundo de las telenovelas es muy común el ver escenas apasionadas o subidas de tono, sin embargo, también se han vuelto cliché el uso de cachetadas, cuando el personaje principal se enfrenta o tiene un encuentro con el antagonista.

La actriz, Sherlyn compartió con el actor, Pedro Moreno, un enlace virtual, donde contaron sus experiencias en los sets de grabación, dentro de todo, destacaron los golpes que llegaron a sufrir al tener que recibir una bofetada.

La artista relató, sobre la vez que estuvo en la telenovela de Televisa, La intrusa, donde actuó como hija de Laura Zapata, quien acabó por cachetearla fuertemente.

A mí la peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata", contó la actriz.

Yo de valiente (le dije) 'tú dámela, no hay que truquearla, tú dale en confianza'. Y yo creo que había desayunado gallo ese día porque me metió un cachetadón que de verdad como cuando ves estrellitas y dices 'madre mía qué acaba de pasar aquí'", rememoró.

No obstante, Sherlyn admitió que el caso con Laura no fue tan horrible en comparación a lo que le pasó después con Gaby Spanic en el mismo melodrama.

En esa misma novela (su personaje) me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo y de valiente le dije 'tú córtame el mío no pasa nada para eso somos actores', pues en escena ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo", compartió.