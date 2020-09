¡Tiembla Manelyk! Brenda Zambrano estaría entrenando para un próximo encuentro

View this post on Instagram

Pero les cuento que estoy su00faper feliz de que por fin hacer deporte me gusta, jamu00e1s habu00eda sudado tanto como con el box, poco a poco voy aprendiendo nuevas tu00e9cnicas ud83dude05, y no saben cu00f3mo mato el estru00e9s GRACIAS @hugo_box_mx por tenerme paciencia ud83dudcaaud83cudffb VAMOS A DARLE