Tiembla Televisa: 'Ejecutiva' de TV Azteca exhibe a conductor de 'VLA' y humilla a Odalys Ramírez

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 23 de septiembre una vez más 'Margarita MacKenzie', la famosa 'ejecutiva' de TV Azteca, acudió al foro de Venga la Alegría para sacarle sus 'trapitos' al sol a cada uno de los conductores y hasta Odalys Ramírez, quien trabaja en Televisa, resultó afectada.

La encargada de Recursos Humanos pidió al elenco del programa que le entregara sus celulares, pues les haría una revisión y se llevó tremenda sorpresa al tomar el móvil de Pato Borghetti.

Lo primero que vio 'Margarita' fue que el famoso argentino tiene de fondo de pantalla a su familia, sin embargo, no le agradó que Odalys estuviera ahí pues trabaja con la competencia, Cuéntamelo YA!.

Este rostro no lo podemos pasar porque no es de esta televisora", dijo la directiva y colocó su dedo para ocultarla. "¿Será posible que quites a este personaje que no labora aquí?", añadió.