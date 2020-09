¡Tragedia! Tras salvarse de coronavirus, Lalo Mora de nuevo es hospitalizado de emergencia

View this post on Instagram

El mu00fasico #lalomora ha sido ingresado nuevamente en el hospital, solo dos semanas despuu00e9s de haber sido dado de alta tras contagiarse de coronavirus. Afortunadamente, el cantante se encuentra fuera de peligro, y su afecciu00f3n no tiene relaciu00f3n con su problema de salud anterior, ya que ahora el problema que padece es una u00falcera intestinal. u201cEstu00e1 internado, pero estu00e1 todo bien, de hecho acabo de hablar con u00e9l hace media hora y se escucha muy bien. Tuvieron que hacerle unos estudios para checar que todo estuviera en ordenu201d, dijo el hijo del cantante, Lalo Mora Jr. u201cSe levantu00f3 con muy buen humor, anoche durmiu00f3 toda la noche y por la mau00f1ana pidiu00f3 piu00f1a y unas papitas con huevou201d. Mora Jr dijo que tras vencer el Covid-19, su padre estaba renuente a comer: u201cNo queru00eda comer, no queru00eda tomar ningu00fan suplemento alimenticio que le habu00eda recomendado el doctor, pero ya fui a echarle la vuelta y fue la manera que empezu00f3 a comer un pocou201d, seu00f1ala.