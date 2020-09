Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, Chapoy destroza a 'Los Mascabrothers' en vivo en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La famosa periodista, Pati Chapoy, ha demostrado ser de las pocas conductoras que no tienen 'pelos en la lengua' para decir las cosas y eso quedó más que claro luego de que destrozara a 'Los Mascabrothers' por uno de los scketchs que presentaron en su nuevo programa de Televisa.

Durante el programa de Ventaneando, la líder de espectáculos expresó su molestia hacia Germán y Freddy Ortega por haber utilizado a un niño para uno de sus capítulos pues considera que no es adecuado.

Hicieron un sketch con un niño y no estoy de acuerdo. Espero que no se vuelva a repetir, ¿entendieron? No importa que sea a las 11 de la noche", comentó Pati.