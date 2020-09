Ciudad de México.- La hermosa chica de Acapulco Shore, Karime Pindter, 'rompió' las redes después de compartir una nueva fotografía en su perfil en Instagram donde luce un exquisito traje de encaje que deja ver sus cualidades y gran figura.

Con la descripción "Aquí pensando en todas las cosas que pasaron en el capítulo de hoy de @acapulcoshore Ojalá me acordara de todo lo que pasó porque yo igual que ustedes me entero conforme pasan los capítulos. ¿Quién ya list@ para el capítulo?", Karime avisó que los martes son de Acapulco Shore y que no se los pierdan.

La fotografía de la hermosa chica, ya cuenta con más de 90 mil likes y todos sus fans, corrieron a darle amor a su imagen y dejarle comentarios de admiración.

Guapísima".

Eres perfecta".

Incluso, la misma cuenta de Acapulco Shore, le comentó la postal y Roger González Show, le comentó muchos emojis en forma de fuego.

Tras subir una foto en 'exquisito' traje de encaje, Karime Pindter enamora a ¿Roger González? // Crédito: Captura de pantalla

Fuente: Instagram @karimepindter