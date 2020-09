¿Al natural? Desde la bella Italia, Sharon Fonseca revoluciona Instagram con su hermosura

View this post on Instagram

Multitasking today ud83dudc93 working on babyu2019s room decor, while getting some calls for @bysharonfonseca u2018s new collection, meanwhile eating something I craved today ud83dude02 swipe right to see... and of course took some time out with baby Attila, who was posing for the wrong camera ud83dude02ud83dudc36 u2014u2014u2014u2014u2014 Un du00eda de hacer todo al mismo tiempo ud83dudc93 estuve trabajando en la decoraciu00f3n del cuarto de la bebu00e9, mientras tenu00eda conferencias para la nueva colecciu00f3n de @bysharonfonseca y nos provoco comer algo en particular ( desliza a la derecha para ver) u263aufe0f y por supuesto no podu00eda faltar una pequeu00f1a caminata con baby Attila, quien posu00f3 para la cu00e1mara equivocada ud83dude02ud83dudc36