¿Amigos con beneficios? Serrath de 'Enamorándonos' impacta al ser captada con este hombre

u00c9sta foto es de hace 1 mes al salir de Survivor, un lugar que me enseu00f1u00f3 a valorar todo lo que tengo en la vida, a reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo en el mundo; a apreciar que despierto todas las mau00f1anas con un techo y comida. Y lo mu00e1s importante saber que tengo una familia y amigos maravillosos. u00a1Los invito a todos a querernos mu00e1s y a ser empu00e1ticos! Mu00e1s amor y menos odio ud83dudda4ud83cudf43