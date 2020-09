¿Amor en TV Azteca?: Exhiben 'romance' entre 'Aristeo' y 'Pato' en 'Exatlón'

Ciudad de México.- Nuevamente el conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez, ha exhibido con su gran sentido del humor un 'nuevo romance' entre dos atletas de Exatlón, está vez a cargo de hombres, 'Aristeo Cázares' y 'Pato Araujo', dentro de la competencia de TV Azteca.

'El Capi' en su programa La Resolana dejo en claro que nadie se sabe de su 'Capiologo' en el que hace las mejores parodias de personajes del momento, esta vez de Exatlón tomando el suceso del modelaje en el que participó Araujo, exagerando la situación llegando al enamoramiento de Cázares.

Uuuh qué guapo estás Aristeo, me gustas desde la segunda temporada, te veo cuando corres siempre sin que me vea mi novia, a veces en la noche me gusta ver cómo duermes Aristeo, me gustaría experimentar con un beso, dame un beso nada más cotorreo", dijo Pérez como 'Pato'.